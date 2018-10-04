«В Китае не пропадем»: пародия Гарри Галкина на Витаса очаровала Аллу Пугачеву

Похоже, сын Максима Галкина готов пойти по стопам папы. Мальчик уже сделал первый шаг на этом поприще: научился пародировать Витаса, что произвело неизгладимое впечатление на его маму. Примадонна поощряет эксперименты пятилетнего мальчика: родители записали его экзерсисы на видео и опубликовали в Сети. «Гарри, Витас, французский и загадочный шепот», — анонсировал звездный отец, добавив: «В Китае не пропадем».
Необычный голос и манера исполнения сделали Витаса звездой в Китае: там армия его поклонников едва ли не больше, чем на родине. Не так давно артист записал стильный клип, целиком ориентированный на китайскую молодежь.
Подписчики отметили, что не пропадет Гарри и во Франции: официальный язык этой страны дается ему легко, а акцент очарователен.
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Фото и видео: instagram