Узнавшая о бесплодии дочери женщина стала суррогатной матерью своим внукам-близнецам
Как сообщает британский онлайн-портал Mirror, Микаэла с мужем пытались завести второго ребенка. У девушка думала, что у нее молочница и пошла к гинекологу, однако врач сообщил, что обнаружил что-то странное в шейке матки и заказал биопсию. Через две недели пришли результаты. Американка была опустошена, когда узнала о своем диагнозе. Но еще больший удар она испытала, когда врачи сообщили ей, что заболевание зашло довольно далеко, потому женщине предстоит пережить полную гистерэктомию (удаление матки, шейки матки и яичников), а также курсы химиотерапии и лучевой терапии.
Мать девушки, Шейла, посоветовала дочери заморозить эмбрионы, чтобы после завершения лечения осуществить свою мечту, но Микаэла заявила, что суррогатное материнство их семье не по карману, а сама она выносить ребенка уже никогда не сможет. Тогда 42-летняя женщина вызвалась выносить собственных внуков. Перед началом лечения Микаэла заморозила 19 эмбрионов, прошла трехмесячное лечение, после чего доктора объявили о наступлении у нее стойкой ремиссии. Шейла же, в свою очередь, прошла полное обследование, и врачи разрешили ей стать суррогатной матерью. Процедура ЭКО прошла успешно – эмбрионы прижились после первой же попытки. Беременность для женщины протекала легко, однако Микаэла все это время очень переживала, ведь дети растут не в ее животе – она боялась, что у нее не сформируется эмоциональна связь с ними. Шейла же боролась с другой проблемой – она все время убеждала себя, что это не ее дети, для нее важнее всего было, чтобы они развивались здоровыми. Близнецы появились на свет на 36 неделе естественным путем. Мальчик весил 2,2 килограмма, девочка – 1,8 килограмма. Они были абсолютно здоровы.
Фото: depositphotos
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