«Уже такой большой»: в Сети обсуждают новое фото сына Ксении Собчак и Максима Виторгана

Несколько часов назад Ксения Собчак снова опубликовала фото, на котором можно рассмотреть лицо ее сына. «Дорогая @slutsker ,это был прекрасный праздник ,спасибо большое,весь дом до сих пор в «серебряном дожде»)))», — написала она.
В комментариях спорят, на кого похож малыш. А еще подписчики отметили, что мальчик будет весьма рослым.
«Как быстро растут чужие детки! Уже такой большой», «Здоровый парень будет..!!! В Папу весь. Красавец», «Мамин защитник», — обсуждают они.
А как считаете вы, на кого будет больше похож Платон?
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram