«Уже такой большой»: в Сети обсуждают новое фото сына Ксении Собчак и Максима Виторгана

Несколько часов назад Ксения Собчак снова опубликовала фото, на котором можно рассмотреть лицо ее сына. «Дорогая @slutsker ,это был прекрасный праздник ,спасибо большое,весь дом до сих пор в «серебряном дожде»)))», — написала она.

В комментариях спорят, на кого похож малыш. А еще подписчики отметили, что мальчик будет весьма рослым.