«Уже такая большая»: Полина Гагарина показала фото подросшей дочери и поздравила ее с днем рождения

В эту пятницу, 26 апреля, дочь певицы Полины Гагариной празднует день рождения.
«2 года #сднемрождениядоченька #Мия #нашажизнь», — написала звездная мама под трогательной фотографией.
«Какая сладкая ватрушка», «Деловая», «Растет не по дням, а по часам», «Вот это время летит! Казалось совсем недавно родила», «Уже и представить не могу, что каких-то 2 года назад ее ещё не было) Сладюся», «Как же время летит! Она уже такая большая», «Булочку с Днем Рождения», «Как быстро растут дети))) Счастья, здоровья всем вам», — комментируют подписчики.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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