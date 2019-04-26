«Уже такая большая»: Полина Гагарина показала фото подросшей дочери и поздравила ее с днем рождения

«Какая сладкая ватрушка», «Деловая», «Растет не по дням, а по часам», «Вот это время летит! Казалось совсем недавно родила», «Уже и представить не могу, что каких-то 2 года назад ее ещё не было) Сладюся», «Как же время летит! Она уже такая большая», «Булочку с Днем Рождения», «Как быстро растут дети))) Счастья, здоровья всем вам», — комментируют подписчики.