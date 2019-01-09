«Уже такая большая»: муж Пелагеи показал новое фото с дочерью

В 2016 году певица Пелагея вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина. Годом позже родила ему дочь Таисию. Фото, которым поделился молодой папа, растрогало поклонников пары.
«Вечерние Покатушки с Моей принцессой», — написал он.
«Такие мииилые! Таисия уже такая большая», «Какая уже большая! Обожаю вашу семью», «Ща лопну, от милоты.... Это идеально», «Как это офигенно выглядит со стороны, когда папа с маленькой дочуркой куда-то идут! А Тасечка то заметно подросла)))», «Папина доча», — обсуждают подписчики в комментариях.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram