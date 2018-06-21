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Уже беременна? В Сети обсуждают интересное положение Меган Маркл

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Меган Маркл и королева Елизавета II

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Ходят слухи, что герцогиня Сассекская готовится к рождению… двойни. Об этом журналистам якобы сообщила подруга Меган.

Всего месяц назад принц Гарри и Меган Маркл официально стали мужем и женой, а западные издания уже сообщают о беременности герцогини.

Знакомая экс-актрисы сообщила в интервью американскому порталу Hollywood Life, что Меган узнала о своем интересном положении во время медового месяца. Она же отметила, что одними из первых о беременности Маркл узнали брат Гарри, принц Уильям, и его супруга Кейт Миддлтон, которые, разумеется, очень обрадовались этому известию.

Также об очередном прибавлении в монаршем семействе уже проинформированы и принц Чарльз с супругой и даже королева Елизавета II. Что же касается самих будущих родителей, то они просто на седьмом небе от счастья.

Гарри, которому в сентябре этого года исполнится 34 года, еще до знакомства с Меган заявлял, что уже готов стать отцом. Надеемся, что информация о долгожданной беременности новоиспеченной герцогини Сассекской окажется правдой.

Фото: Doug Peters, Frank Sorge, Ray Tang, Andrew Parsons, Stephen Lock, I-Images, Gustavo Valiente, PPE/face to face / Global Look Press

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