Уже беременна? В Сети обсуждают интересное положение Меган Маркл

Всего месяц назад принц Гарри и Меган Маркл официально стали мужем и женой, а западные издания уже сообщают о беременности герцогини.

Знакомая экс-актрисы сообщила в интервью американскому порталу Hollywood Life, что Меган узнала о своем интересном положении во время медового месяца. Она же отметила, что одними из первых о беременности Маркл узнали брат Гарри, принц Уильям, и его супруга Кейт Миддлтон, которые, разумеется, очень обрадовались этому известию.