Уже беременна? В Сети обсуждают интересное положение Меган Маркл

Всего месяц назад принц Гарри и Меган Маркл официально стали мужем и женой, а западные издания уже сообщают о беременности герцогини.
Знакомая экс-актрисы сообщила в интервью американскому порталу Hollywood Life, что Меган узнала о своем интересном положении во время медового месяца. Она же отметила, что одними из первых о беременности Маркл узнали брат Гарри, принц Уильям, и его супруга Кейт Миддлтон, которые, разумеется, очень обрадовались этому известию.
Также об очередном прибавлении в монаршем семействе уже проинформированы и принц Чарльз с супругой и даже королева Елизавета II. Что же касается самих будущих родителей, то они просто на седьмом небе от счастья.
Гарри, которому в сентябре этого года исполнится 34 года, еще до знакомства с Меган заявлял, что уже готов стать отцом. Надеемся, что информация о долгожданной беременности новоиспеченной герцогини Сассекской окажется правдой.
Фото: Doug Peters, Frank Sorge, Ray Tang, Andrew Parsons, Stephen Lock, I-Images, Gustavo Valiente, PPE/face to face / Global Look Press