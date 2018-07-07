«Утренние объятия с ангелочком»: Ева Лонгория поделилась нежным селфи с новорожденным сыном

Актриса Ева Лонгория впервые стала мамой всего несколько недель назад. Сейчас звезда проводит все свое время подле сына Сантьяго и выкладывает в микроблог его очаровательные снимки.

«Утренние объятия с этим ангелочком — лучшее, что может быть!» — так подписала Ева свое новое селфи с малышом.