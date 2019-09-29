«Утонченная красота»: в Сети восхищаются дочерью Анжелики Варум и Леонида Агутина

«Интересная личность», «Утонченной красоты девушка», «Красавица!!!😍И мамины, и папины черты!Ооочень яркая девушка!», «Очаровательная!!!», «Стремительная и решительная вся, успеха!», «Папина дочь», «Красавица! Как же на вас с Анжеликой похожа», «Достойная дочь достойных родителей», «Эффектная девушка!» — восхищаются подписчики Агутина.

Напомним, у Леонида Агутина также есть дочь Полина от брака с балериной Марией Воробьевой. Наследницы музыканта познакомились семь лет назад, тем не менее, нашли общий язык и поддерживают дружеские отношения.