«Утонченная красота»: в Сети восхищаются дочерью Анжелики Варум и Леонида Агутина

Леонид Агутин и Анжелика Варум счастливы в браке более двадцати лет. В 1999 году у пары родилась дочь Елизавета. Девочка пошла по родительским стопам и тоже стала заниматься музыкой.
Несколько часов назад гордый отец опубликовал новое фото красавицы-дочери. «Liz Varum», — подписал снимок Леонид.
«Интересная личность», «Утонченной красоты девушка», «Красавица!!!😍И мамины, и папины черты!Ооочень яркая девушка!», «Очаровательная!!!», «Стремительная и решительная вся, успеха!», «Папина дочь», «Красавица! Как же на вас с Анжеликой похожа», «Достойная дочь достойных родителей», «Эффектная девушка!» — восхищаются подписчики Агутина.
Напомним, у Леонида Агутина также есть дочь Полина от брака с балериной Марией Воробьевой. Наследницы музыканта познакомились семь лет назад, тем не менее, нашли общий язык и поддерживают дружеские отношения.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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