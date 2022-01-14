Употребление каких продуктов опасно для здоровья детей
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» эксперт отметила, что для детей особенно вредны продукты с красителями или консервантами. «Конечно, никакой сладкой воды, газировки. Еще сложно перевариваются грибы. Нельзя детям горький шоколад, только молочный и в небольшом количестве. Если это мясо, то желательно, чтобы было нежирное — это телятина, курица, индейка. Белок нужен обязательно», — добавила она.
Елена Соломатина порекомендовала позволять детям принимать участие в приготовлении еды. Таким образом даже полезная пища вызовет у ребенка интерес, ведь «любой овощ может хорошо им съедаться, когда он готовил сам». «Можно сделать фондю, обмакивая в молочном шоколаде кусочки мандарина и банана. Для детей больше интересно приготовление со взрослым человеком, такая игра», — предложила врач и подчеркнула, что заменить вредное сладкое могут пастила, зефир, фрукты, ягоды, различные желе и сорбеты.
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