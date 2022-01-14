Употребление каких продуктов опасно для здоровья детей

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» эксперт отметила, что для детей особенно вредны продукты с красителями или консервантами. «Конечно, никакой сладкой воды, газировки. Еще сложно перевариваются грибы. Нельзя детям горький шоколад, только молочный и в небольшом количестве. Если это мясо, то желательно, чтобы было нежирное — это телятина, курица, индейка. Белок нужен обязательно», — добавила она.