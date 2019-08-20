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«Улыбака наша»: Анна Хилькевич поделилась нежными семейными фотографиями в честь первого дня рождения младшей дочери

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Слайд, который
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Анна Хилькевич

Фото: Instagram Анны Хилькевич

Анна Хилькевич показала фотографии из семейного архива и похвасталась, что муж присутствовал на ее вторых родах.

В этот вторник, 20 августа, актриса Анна Хилькевич и ее муж Артур Волков отметили первый день рождения своей второй дочери.

«Ровно год назад в 8 утра у меня родилась моя младшенькая, наша Машуля. Я решила немного отмотать время назад с помощью карусели из фоток)))», — написала звездная мама.

«С днем рождения, наша красавица! Мы очень любим тебя! Спасибо тебе за твой характер, безумную выдержку и постоянную улыбку! Улыбака ты наша)))) с твоим первым годиком!!!!», — написала она.

Лицо маленькой Маши родители пока скрывают.

«Вы уж извините, что мы до сих пор не познакомили Машеньку с вами!) во всем виноват цвет ее кожи», — пошутила актриса.

Лицо старшей дочери Анна и Артур показали спустя год и несколько дней после ее рождения, сейчас Арианне уже 3 года.

Обе дочери Анны Хилькевич родились в популярном у звезд госпитале «Лапино». На фотографиях, которыми поделилась Анна Хилькевич, запечатлен и ее супруг.

«Да, муж был рядом со мной в ту ночь тоже))) нам понравилось, это незабываемо», — подчеркнула она.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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