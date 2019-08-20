«Улыбака наша»: Анна Хилькевич поделилась нежными семейными фотографиями в честь первого дня рождения младшей дочери

«С днем рождения, наша красавица! Мы очень любим тебя! Спасибо тебе за твой характер, безумную выдержку и постоянную улыбку! Улыбака ты наша)))) с твоим первым годиком!!!!», — написала она.

Лицо маленькой Маши родители пока скрывают.

«Вы уж извините, что мы до сих пор не познакомили Машеньку с вами!) во всем виноват цвет ее кожи», — пошутила актриса.

Лицо старшей дочери Анна и Артур показали спустя год и несколько дней после ее рождения, сейчас Арианне уже 3 года.