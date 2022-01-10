Ученые выявили возможность формирования эмбриона человека из неоплодотворенной яйцеклетки

Авторы материала, который опубликован в издании Sasapost, сообщили, что размножение бесполым путем свойственно для беспозвоночных организмов вроде пчел, ос и тли. Однако, по их данным, подобный тип партеногенеза наблюдался и у 80 видов позвоночных, таких как птицы, акулы и рептилии. Хотя среди птиц такое явление встречается редко, под угрозой исчезновения, к примеру самки калифорнийских кондоров, могут размножаться и без самцов. В 2006 году у самки питона «Тельма» из зоопарка в Филадельфии получилось отложить 6 яиц, из которых вылупилось здоровое потомство без участия самца.

При этом отмечается возможность бесполого размножения и у человека. Между тем здоровый ребенок в этом случае родиться не может. Дело в том, что возникают проблемы с формированием скелета и кожи, и плод в утробе скорее превратится в так называемую тератому (эмбрионально-клеточную опухоль).

Но подобный случай зафиксирован в 1995 году, когда на свет появился ребенок, зачатый путем «частичного партеногенеза». В некоторых клетках младенца не было обнаружено генетического материала отца.