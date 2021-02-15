У младенца из России было выявлено редчайшее врожденное заболевание крови
Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте Детской республиканской клинической больницы, проблемы со здоровьем у новорожденного были выявлены сразу же – по стандартным анализам крови, из-за чего его сразу перевели в отделение патологии. Врач-гематолог онкологического отделения больницы по результатам исследования костного мозга младенца заподозрила крайне редко встречающуюся аномалию, однако для подтверждения ее предположения требовалось дополнительное изучение тканей на специальном высокотехнологичном оборудовании. Пробы были отправлены в Москву, где и подтвердился поставленный ранее врачом диагноз «генетически обусловленная амегакариоцитарная тромбоцитопения (MECOM-ассоциированный синдром)».
Параллельно с этим специалисты начали проводить интенсивное лечение ребенка, чтобы спасти его жизнь. Сначала терапия проходила в отделении патологии новорожденных, а с сентября 2020 года – в отделении онкологии, куда малыша пришлось перевести из-за его тяжелого состояния. Впоследствии, когда состояние младенца стабилизируется, его должны будут отправить в Москву для трансплантации костного мозга – договоренности между клиниками уже достигнуты. «Сейчас идет подготовка к следующему этапу лечения. Мы очень надеемся, что все сложится хорошо! – сообщили врачи. - Диагноз заболевания установлен. А это значит, есть четкая тактика лечения заболевания».
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Фото: pixabay
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