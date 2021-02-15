У младенца из России было выявлено редчайшее врожденное заболевание крови

Параллельно с этим специалисты начали проводить интенсивное лечение ребенка, чтобы спасти его жизнь. Сначала терапия проходила в отделении патологии новорожденных, а с сентября 2020 года – в отделении онкологии, куда малыша пришлось перевести из-за его тяжелого состояния. Впоследствии, когда состояние младенца стабилизируется, его должны будут отправить в Москву для трансплантации костного мозга – договоренности между клиниками уже достигнуты. «Сейчас идет подготовка к следующему этапу лечения. Мы очень надеемся, что все сложится хорошо! – сообщили врачи. - Диагноз заболевания установлен. А это значит, есть четкая тактика лечения заболевания».

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