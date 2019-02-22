logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«У меня 8 детей, жду девятого, все мальчики»: Муцениеце резко отреагировала на слухи о беременности

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Arrows-left
Arrows-right
Reload
29-летняя актриса высказалась о слухах вокруг ее предполагаемой третьей беременности.

На днях в Сети появились снимки с закрытой премьеры фильма «Тобол», на которую Агата Муцениеце, сыгравшая одну из главных ролей, пришла с мужем Павлом Прилучным. При этом артистка выбрала бархатное платье, в котором на некоторых фото и в некоторых ракурсах ее живот выглядел округлившимся. Это породило волну слухов о беременности девушки, на которые Агата отреагировала довольно резко.

«Да, у меня восемь детей, жду девятого. Все мальчики. Так и пишите!» — заявила она в интервью журналу StarHit.

Напомним, недавно стало известно, что Агата в очередной раз крупно поссорилась с мужем, и в их семейный подмосковный особняк даже приезжал наряд полиции. Однако на премьере «Тобола» Муцениеце и Прилучный позировали фотографам в обнимку и как ни в чем не бывало. В семье актеров уже подрастают двое детей — 6-летний Тимофей и почти 3-летняя Мия.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: пресс-служба, Instagram

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Когда я была толстой и всем нравилась»: Юлия Снигирь удивила поклонников старой фотографией
«Это нереальная красота»: Лера Кудрявцева в образе Грейс Келли восхитила поклонников
Без макияжа и прически 28-летняя Регина Тодоренко выглядит копией своей прабабушки
Татьяна Васильева призналась, что обеспечивает взрослого сына, помогает дочери и платит алименты бывшей невестке
«Ребенка забирал, когда вздумается»: бывшая жена молодого супруга Людмилы Путиной требует алименты и решения вопроса об опеке
60-летняя Стоун в сетчатом прозрачном платье затмила всех гостей на вечеринке в честь «Грэмми»