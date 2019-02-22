«У меня 8 детей, жду девятого, все мальчики»: Муцениеце резко отреагировала на слухи о беременности

На днях в Сети появились снимки с закрытой премьеры фильма «Тобол», на которую Агата Муцениеце, сыгравшая одну из главных ролей, пришла с мужем Павлом Прилучным. При этом артистка выбрала бархатное платье, в котором на некоторых фото и в некоторых ракурсах ее живот выглядел округлившимся. Это породило волну слухов о беременности девушки, на которые Агата отреагировала довольно резко.

«Да, у меня восемь детей, жду девятого. Все мальчики. Так и пишите!» — заявила она в интервью журналу StarHit.