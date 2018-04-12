У Хлои Кардашьян начались преждевременные схватки из-за видео с изменой бойфренда

На видео, которое появилось в Сети накануне, запечатлена измена будущего отца с известной стриптизершей Лэни Блэр и еще двумя девушками. DailyMail приводит даже хронологию событий.

Сейчас семейство Кардашьян поддерживает Хлои, которая находится в Кливленде — там она сопровождала бойфренда-изменника. Мама отправилась к дочери еще вчера, а сестры, которых подписчики застыдили за то, что они публикуют откровенные фото в Instagram в то время как их сестры страдает, удалили снимки и отправятся к Хлои сегодня и завтра.

На волне скандала выяснилось, что известная в Instagram модель по имени Стефани ждет ребенка от Томпсона. Эта информация осталась неподтвержденной.

Фото: globallookpress