Говорят, что Джуд Лоу и Филиппа Коэн готовятся не только к свадьбе, но и готовятся стать родителями. Об этом сообщает американский журнал Life&Style. По информации инсайдера, сейчас у Филиппы токсикоз, и она неважно себя чувствует, но врачи дают хорошие прогнозы.

Напомним, если эти слухи окажутся правдой, малыш станет первенцем для мисс Коэн и уже шестым ребенком для мистера Лоу. У него есть трое детей от первого брака и еще двое малышей от разных женщин.