Говорят, что Джуд Лоу и Филиппа Коэн готовятся не только к свадьбе, но и готовятся стать родителями. Об этом сообщает американский журнал Life&Style. По информации инсайдера, сейчас у Филиппы токсикоз, и она неважно себя чувствует, но врачи дают хорошие прогнозы.
Напомним, если эти слухи окажутся правдой, малыш станет первенцем для мисс Коэн и уже шестым ребенком для мистера Лоу. У него есть трое детей от первого брака и еще двое малышей от разных женщин.
Впервые о романе Джуда и Филиппы заговорили еще в марте 2015-го, когда папарацци удалось заснять их вместе. Впрочем, актер и не пытался скрывать свои отношения — говорят, он очень гордится девушкой, ведь она кандидат психологических наук и преподает в университете.
Фото: Global Look Press