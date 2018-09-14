У беременной модели начались схватки прямо на подиуме Недели моды в Нью-Йорке

На днях Рианна устроила не только благотворительный бал Diamond Ball, но и показала новую коллекцию нижнего белья собственного дизайна Savage x Fenty. В презентации участвовала и подруга певицы, модель Слик Вудс, находившаяся на последнем месяце беременности.
Как сообщил американский портал TMZ, сразу после прохода по подиуму у Слик отошли воды и начались схватки. Она была оперативно доставлена в больницу и благополучно родила сына.
После появления этой новости в Сети недоброжелатели Рианны в пух и прах раскритиковали ее за то, что она придумала для моделей слишком активные телодвижения и не побоялась выпустить на подиум не только мисс Вудс, но и ее коллегу Джанину Томпсон, также ожидающую рождения малыша. Но Ри-Ри не обратила внимания на негативные отзывы, тем более что модным критикам коллекция понравилась, да и со Слик и ее новорожденным ребенком все в порядке.
Фото: AUG/face to face / Global Look Press, Instagram
Видео: Youtube.com / Rihanna