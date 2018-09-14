У беременной модели начались схватки прямо на подиуме Недели моды в Нью-Йорке

На днях Рианна устроила не только благотворительный бал Diamond Ball, но и показала новую коллекцию нижнего белья собственного дизайна Savage x Fenty. В презентации участвовала и подруга певицы, модель Слик Вудс, находившаяся на последнем месяце беременности.

Как сообщил американский портал TMZ, сразу после прохода по подиуму у Слик отошли воды и начались схватки. Она была оперативно доставлена в больницу и благополучно родила сына.