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У беременной модели начались схватки прямо на подиуме Недели моды в Нью-Йорке

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слик Вудс

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22-летняя модель Слик Вудс родила сына сразу после показа новой коллекции своей давней подруги Рианны.

На днях Рианна устроила не только благотворительный бал Diamond Ball, но и показала новую коллекцию нижнего белья собственного дизайна Savage x Fenty. В презентации участвовала и подруга певицы, модель Слик Вудс, находившаяся на последнем месяце беременности.

Как сообщил американский портал TMZ, сразу после прохода по подиуму у Слик отошли воды и начались схватки. Она была оперативно доставлена в больницу и благополучно родила сына.

После появления этой новости в Сети недоброжелатели Рианны в пух и прах раскритиковали ее за то, что она придумала для моделей слишком активные телодвижения и не побоялась выпустить на подиум не только мисс Вудс, но и ее коллегу Джанину Томпсон, также ожидающую рождения малыша. Но Ри-Ри не обратила внимания на негативные отзывы, тем более что модным критикам коллекция понравилась, да и со Слик и ее новорожденным ребенком все в порядке.

Фото: AUG/face to face / Global Look Press, Instagram

Видео: Youtube.com / Rihanna

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