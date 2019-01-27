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У 10-летней дочери покойного Дмитрия Марьянова обнаружился биологический отец

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Серый слайд, который
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Ксения Бик и Дмитрий Марьянов с дочерью

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Украинский бизнесмен заявил о желании помогать дочери вдовы актера.

Популярный актер Дмитрий Марьянов трагически скончался осенью 2017 года. У звезды театра и кино остались супруга Ксения Бик и дочь Анфиса. Однако недавно в СМИ появилась информация о том, что биологическим отцом девочки является другой мужчина. 44-летний бизнесмен из Харькова Сергей Коваленко в интервью «Комсомольской правде» признался, почему только сейчас решил рассказать о родстве с Анфисой.

По словам Коваленко, он познакомился с 22-летней Ксенией Бик в начале 2008 года. Девушка настолько покорила Сергея, что молодые люди сыграли свадьбу практически сразу после начала романа, а уже в декабре у них родилась дочь, которую назвали Анфисой. Однако вскоре после рождения девочки Ксения вместе с ней переехала к родителям. Как отметил Коваленко, это произошло по их настоянию. Более того, когда Анфисе было три месяца, ее отца лишили родительских прав: «Для того, чтобы Ксения могла иметь свободу передвижения. И не договариваться с отцом ребенка. Я был против переезда дочери с Украины в другую страну. <…> Но Ксения не стала считаться с моими чувствами. Она увезла Анфису из Харькова в Москву где-то через полгода».

Ксения Бик и Дмитрий Марьянов с дочерью

Сергей Коваленко длительное время скрывал правду о рождении Анфисы, поскольку не хотел вмешиваться в чужую семью: «На самом деле я был очень рад за Ксению и Анфису, что у них получилась хорошая семья и что Дима признал ребенка».

Тем не менее, сейчас бизнесмен решился рассказать правду о рождении ребенка, потому что им руководит желание помочь родной дочери: «Сейчас я говорю о себе только потому, что Димы нет. И, на мой взгляд, лучше иметь живого отца, чем, к сожалению, ушедшего. Желание общаться с Анфисой, участвовать в ее судьбе, помочь финансово у меня и сейчас есть. Главное - не навредить. И здесь вопрос очень деликатный. Врываться в чужую жизнь я не стану. Мне хочется, чтобы Анфиса знала, что у нее есть отец. И я надеюсь, что мы с ней встретимся и будем общаться».

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Anatoly Lomohov, Dmitry Golubovich, Valery Lukyanov/Globallookpress, facebook

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