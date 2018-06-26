«Тянется к книжкам папина радость»: Игорь Николаев показал, чем увлекается его 2-летняя дочь

«ХОЧУ ПОЧИТАТЬ!» Когда ребенок в эпоху айфонов, айпадов и нон-стоп мультиков тянется к книжкам — это не может не радовать!» — так подписал Игорь свой пост (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Поклонники тоже умилились словам малышки Ники и осыпали всю семью комплиментами: «Супер малышка, папина радость!!!! Сладкая и нежная», «Да слушала и слушала бы, золотце папино и мамино!», «Честь и хвала родителям! Ведь так важно привить любовь к чтению! Молодцы!», «Игорь, хочу сказать вам как педагог начальных классов. Очень хорошо, что у вашей дочки есть большое желание читать книги».

Фото: Instagram