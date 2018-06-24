«Ты сама себе делаешь плохо, а я знаю, как надо!»: умничка Лиза Галкина дала маме полезный совет

Лиза Галкина уже знает, что нужно делать во время отдыха на море, чтобы не болеть. Она дала полезный совет маме Алле Пугачевой, которая засняла забавный диалог с дочкой на видео, а Максим Галкин опубликовал ролик в своем микроблоге.
Поклонники звездной семьи раз за разом отмечают в комментариях, что Лиза не по годам рассудительная и очень артистичная. Каждое опубликованное видео с ней и с ее братом-близнецом Гарри обречено на успех в соцсетях.
Сама Пугачева отметила, что совет дочки очень ценный. Известно, что Примадонна с супругом и детьми в настоящий момент находятся на Кипре.
Фото: Instagram