«Ты сама себе делаешь плохо, а я знаю, как надо!»: умничка Лиза Галкина дала маме полезный совет

Поклонники звездной семьи раз за разом отмечают в комментариях, что Лиза не по годам рассудительная и очень артистичная. Каждое опубликованное видео с ней и с ее братом-близнецом Гарри обречено на успех в соцсетях.

Сама Пугачева отметила, что совет дочки очень ценный. Известно, что Примадонна с супругом и детьми в настоящий момент находятся на Кипре.

Фото: Instagram