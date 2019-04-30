«Ты привозишь подарки и нам весело»: дети Пугачевой и Галкина трогательно поздравили Киркорова с днем рождения

Филипп Киркоров 30 апреля отмечает 52-летие. Сегодня короля российской эстрады весь день поздравляют родные, друзья и коллеги. Теплые слова в его адрес уже отправили Алла Пугачева, Игорь Николаев, Николай Басков, Ольга Бузова и другие знаменитости.

Но, пожалуй, самое трогательное поздравление для своего большого друга записали Лиза и Гарри Галкины. В видеоролике дети Аллы Пугачевой говорят, что им нравится, когда приезжает Филипп – с ним всегда весело и он привозит хорошие подарки.