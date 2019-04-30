«Ты привозишь подарки и нам весело»: дети Пугачевой и Галкина трогательно поздравили Киркорова с днем рождения

Филипп Киркоров 30 апреля отмечает 52-летие. Сегодня короля российской эстрады весь день поздравляют родные, друзья и коллеги. Теплые слова в его адрес уже отправили Алла Пугачева, Игорь Николаев, Николай Басков, Ольга Бузова и другие знаменитости.
Но, пожалуй, самое трогательное поздравление для своего большого друга записали Лиза и Гарри Галкины. В видеоролике дети Аллы Пугачевой говорят, что им нравится, когда приезжает Филипп – с ним всегда весело и он привозит хорошие подарки.
Филипп Киркоров сразу ответил малышам: «Это безумно приятно, дорогие мои, я вас тоже очень люблю, и скоро приеду из Израиля, и конечно сразу к вам!!», - написал он (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Подписчики Аллы Пугачевой поблагодарили ее за доброту и то, как она и Максим Галкин воспитывают детей. «Алла Борисовна, сколько-же в Вас доброты. Все что вложено хорошего в этих деток, это конечно-же идёт в первую очередь от Вас. Счастья Вашей красивой семье, а Филиппа Бедросовича с Днем рождения!», «Ой ну какие чудесные. подарочки хорошие», «Алла Борисовна и Максим, какие же вы хорошие родители. Душа радуется за вас и ваших деток», - отметили фолловеры.
Фото: Instagram
Максим Галкин поздравил Филиппа Киркорова с днем рождения лаконично: «С днем рождения, дружище! Сияй, пой, радуйся, играй!».
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!