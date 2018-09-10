«Ты лучший в мире папа»: Собчак трогательно поздравила мужа с днем рождения его нежным фото с сыном

«Максюша! Спасибо тебе за тот мир, который ты создал для нас. Спасибо за то, что рядом с тобой хочется быть лучше (хотя и не всегда получается), спасибо за то, что я всегда уверена в том, что мой строгий воспитатель даже когда ворчит — любит. Спасибо за то, что твоя доброта, честность, порядочность — покоряют меня каждый день. Но главное спасибо за то, что ты лучший в мире папа! С днем рождения!!» — высказалась Ксения, выложив очень милый снимок Максима с сыном Платоном, видимо, сделанный сразу после появления малыша на свет почти 2 года назад (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).