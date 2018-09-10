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«Ты лучший в мире папа»: Собчак трогательно поздравила мужа с днем рождения его нежным фото с сыном

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я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Собчак и Максим Виторган

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В честь 46-летия Максима Виторгана Ксения Собчак опубликовала его невероятно милое фото с полуторагодовалым сыном Платоном.

10 сентября актер Максим Виторган празднует свой день рождения. Разумеется, супруга Ксения Собчак поспешила поздравить возлюбленного и написать ему несколько теплых слов в своем Instagram.

«Максюша! Спасибо тебе за тот мир, который ты создал для нас. Спасибо за то, что рядом с тобой хочется быть лучше (хотя и не всегда получается), спасибо за то, что я всегда уверена в том, что мой строгий воспитатель даже когда ворчит — любит. Спасибо за то, что твоя доброта, честность, порядочность — покоряют меня каждый день. Но главное спасибо за то, что ты лучший в мире папа! С днем рождения!!» — высказалась Ксения, выложив очень милый снимок Максима с сыном Платоном, видимо, сделанный сразу после появления малыша на свет почти 2 года назад (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Сам Виторган высказался о своем празднике иронично и немного грустно: «Скушай, недобрый не мОлодец, яблочко молодильное! Кг 2 скушай — помочь не поможет, так пронесет хоть... Всё польза... 46: ни встать, ни сесть...». Зато поклонники засыпали актера комплиментами и пожелали крепкого здоровья и семейного счастья на долгие годы.

Фото и видео: Instagram

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