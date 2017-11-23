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«Творческий ребенок»: Екатерина Климова рассказала о двухлетней дочери от Гелы Месхи

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Фото из Instagram Екатерины Климовой
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Многодетная мама поделилась секретами воспитания детей.

Глядя на стройную, как тростинка, фигуру звезды фильма «Мы из будущего» Екатерины Климовой, сложно поверить, что актриса уже десять лет носит статус многодетной матери. У 40-летней знаменитости четверо детей — 16-летняя дочь Елизавета от брака с ювелиром Ильей Хорошиловым, 11-летний сын Матвей и 10-летний сын Корней от брака с актером Игорем Петренко и 2-летняя дочь Бэлла, родившаяся в браке с актером Гелой Месхи.

В недавнем интервью для журнала «Атмосфера» Екатерина поделилась своими принципами воспитания детей. Например, малышка Бэлла растет творческим ребенком, поэтому посещает специализированные занятия: «Бэлла ходит на уроки музыкального развития. У нее тоже свои интересы, ей хочется общения со сверстниками».

Екатерина старается для каждого ребенка быть авторитетом: «Дети зависят от нас и порой манипулируют своим хорошим поведением или оценками, ложным вниманием к нам, чтобы избежать наказания. И только когда они станут самостоятельными, можно говорить о дружбе. Сейчас я пытаюсь сохранить трезвость в наших отношениях. Мне не хочется, чтобы Лиза думала, что в какой-то момент панибратство позволит мне закрыть глаза на ее проступки. Должно быть взаимное уважение, отсутствие эгоистических мотивов. Сначала надо воспитать человека, а потом с ним дружить».

Актриса рассказала, что никогда не нагружала Лизу заботой о младших братьях и сестре. По мнению Климовой, в первую очередь ребенок должен иметь право на собственные интересы. «Конечно, у детей имеются кое-какие домашние обязанности: они убирают за собой игрушки, могут помыть посуду, вынести мусор, но все это не в таком объеме, как было у нас, когда старший брат или сестра в буквальном смысле слова заменяли родителей», — цитирует актрису издание. Екатерина считает, что современные дети растут менее приспособленными к жизни, поскольку за ними постоянно присматривают няни. Технический прогресс также оставляет отпечаток на развитии малышей — например, Бэлла уже умеет управляться с телефоном и знает, где подключить WI-FI.

Екатерина Климова объяснила, почему быстро вышла из декрета и вернулась к работе через несколько месяцев после рождения Бэллы: «Скажу по секрету, сейчас практически даже не существует такого понятия. Очень немногие женщины позволяют себе находиться в отпуске по уходу за ребенком полтора-два года. Мы стали сильными, инициативными и не хотим терять завоеванные позиции в карьере. Я, наверное, самый яркий представитель женщин, которые пытаются совместить и семью, и работу, но не всегда это удается. С каждым ребенком мой декретный отпуск становится все короче».

Фото: instagram

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