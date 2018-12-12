«Три сестры»: Татьяна Навка с подросшими дочками появились на обложке журнала

«Надюшка прям милота - милота», «А мама и старшая дочь как одного возраста», «Три сестры. Просто по Чехову», «Какие красивые девочки!!!», «Тань, как младшенькая на вас похожа )))», «Саша — копия папы!!! Счастливая будет!!!!! Дай Бог!!!», «Ваша старшая доча очень похожа на Стешу Маликову», «Супер!! Три красотки! Женская красота спасёт мир!!! Тем более такая .... что ослепляет .....», «Три куколки!!», «Три грации, три златовласки», — обсуждают поклонники.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram