«Три ребенка в этом видео»: Энрике Иглесиас показал, как играет с сыном и дочерью

Новость о том, что Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями, прозвучала как гром с неба. В декабре 2017 года у пары родились двойняшки, Николас и Люси. Пара с удовольствием делится фотографиями и видео с участием малышей. Например, несколько часов назад Энрике показал, как развлекает двойняшек. «Три ребенка в этом видео», — гласит подпись к записи.
Подписчики уверены, что Иглесиас –– прекрасный отец. Стоит отметить, что многие скептически отнеслись к новости о пополнении в семье певца и теннисистки. Анна развеяла все слухи о возможном суррогатном материнстве, опубликовав фото, сделанное на последних сроках беременности.
Напомним, о романе Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса стало известно в 2001 году. До сих пор пара не узаконила отношения.
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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