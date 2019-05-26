«Три ребенка в этом видео»: Энрике Иглесиас показал, как играет с сыном и дочерью

Новость о том, что Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями, прозвучала как гром с неба. В декабре 2017 года у пары родились двойняшки, Николас и Люси. Пара с удовольствием делится фотографиями и видео с участием малышей. Например, несколько часов назад Энрике показал, как развлекает двойняшек. «Три ребенка в этом видео», — гласит подпись к записи.