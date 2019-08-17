Три поколения: Наталья Подольская показала большую семью Пресняковых в полном составе

Поклонники Натальи Подольской не понаслышке знают о дружной семье Пресняковых — певица часто рассказывает о выходных, проведенных в кругу родственников своего супруга, Владимира Преснякова. Несколько часов назад в блоге рыжеволосой исполнительницы появилось трогательное фото, на котором сфотографированы сразу три поколения Пресняковых-Подольских. «Сегодня так», — подписала снимок Наталья.
Владимир Пресняков-младший гордится своей мамой — в 73 года она с удовольствием гоняет мяч с младшим внуком, четырехлетним Никитой: «Это Моя МАМА 😃😃😃73🧨Мы Вообще потерялись во времени 🔥».
В комментариях к видеозаписи фигуристка Татьяна Навка отметила, что тоже хотела бы быть такой бабушкой: «Крутая!!!👏🏼👏🏼💪🏼 Мечтаю, чтоб быть такой бабушкой👆🏼».
«Вечно молодая Елена Преснякова», «Удивительно оптимистичная, всегда с улыбкой на лице, прекрасная Елена Преснякова! От того и выглядит так молодо! :-))) Дай Бог здоровья Вашей мамочке!», «Вот это Бабушка!» — восторгаются фолловеры певца.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
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