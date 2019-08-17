Три поколения: Наталья Подольская показала большую семью Пресняковых в полном составе

Поклонники Натальи Подольской не понаслышке знают о дружной семье Пресняковых — певица часто рассказывает о выходных, проведенных в кругу родственников своего супруга, Владимира Преснякова. Несколько часов назад в блоге рыжеволосой исполнительницы появилось трогательное фото, на котором сфотографированы сразу три поколения Пресняковых-Подольских. «Сегодня так», — подписала снимок Наталья.

Владимир Пресняков-младший гордится своей мамой — в 73 года она с удовольствием гоняет мяч с младшим внуком, четырехлетним Никитой: «Это Моя МАМА 😃😃😃73🧨Мы Вообще потерялись во времени 🔥».