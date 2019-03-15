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«Три красавицы»: Юлия Пересильд показала подросших дочерей от Алексея Учителя

34-летняя Юлия Пересильд с дочками отправились на каникулы.

В минувшие выходные Юлия Пересильд с девятилетней Анной и шестилетней Марией отправилась отдыхать. Съемки в фильме «Зулейха открывает глаза» и проекте студии FRESH FILMS при сотрудничестве с Александром Цыпкиным и Борисом Гребенщиковым «Темная как ночь» утомили актрису.

«Друзья, на пару дней пропадаю и даже не ищите... я со своими "подружками" убежала ото всех... Всем хорошей недели!!!!», — написала актриса в Instagram, поделившись трогательной фотографией.

«Красотка Мама с двумя прекрасными детишками», «Ох, девчата! Одна краше другой», «Такие лапуси», «Вы вместе так мило выглядите», «Три красавицы», — обсуждают подписчики блога.

Они отмечают, что девочки очень похожи на маму и бабушку: «Детки копия вы, особенно носики», «Старшая дочь ваша копия Юлия. Уверена что ваши дочери будут такими же талантливыми как и их мама», «Все на маму похожи», «Мамины дочки! Дай Бог вам счастья», «Так вы все похожи, девочки!»

Напомним, что Юлия Пересильд скрывала свой роман с Алексеем Учителем около десяти лет, об отношениях пары СМИ узнали лишь в 2017 году.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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