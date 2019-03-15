«Три красавицы»: Юлия Пересильд показала подросших дочерей от Алексея Учителя

В минувшие выходные Юлия Пересильд с девятилетней Анной и шестилетней Марией отправилась отдыхать. Съемки в фильме «Зулейха открывает глаза» и проекте студии FRESH FILMS при сотрудничестве с Александром Цыпкиным и Борисом Гребенщиковым «Темная как ночь» утомили актрису.

«Друзья, на пару дней пропадаю и даже не ищите... я со своими "подружками" убежала ото всех... Всем хорошей недели!!!!», — написала актриса в Instagram, поделившись трогательной фотографией.