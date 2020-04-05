Трехлетняя дочь Пелагеи растет маминой копией: «Удивительное сходство»

Поклонники уверены, что малышка растет точной копией знаменитой мамы: «Ну копия растёт, удивительное сходство», «Поля, это точно», «Это маленькая Пелагеюшка! Мамина радость!», «Прелестная девочка у очаровательной мамы», «Не устану повторять, какое же Тася солнце», «Какая красавица 😍😍😍😍вся в маму ❤️», «Как же Тася похожа на Полю», «Похожа на Вас, очень!)», «Боже, это мини-Пелагея…… как она на Вас похожа!!!!», «Мамина копия в детстве!», «Умничка, мамина доча», «Как на вас похожа дочка! Просто копия!!», «Очень похожа на маму)))) такая красавица и умница!)».