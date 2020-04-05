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Трехлетняя дочь Пелагеи растет маминой копией: «Удивительное сходство»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Пелагея

Фото: Instagram Пелагеи

Певица поделилась новым видео из жизни малышки.

33-летняя Пелагея воспитывает трехлетнюю дочь Таисию от хоккеиста Ивана Телегина. В последнее время певица стала чаще делиться с подписчиками забавными видео из жизни дочери. Например, несколько часов назад артистка показала, как Тася проводит время в самоизоляции. Девочка увлеченно собирает пазл и обсуждает с мамой ситуацию с коронавирусом: «Не сдадимся, мама».

Поклонники уверены, что малышка растет точной копией знаменитой мамы: «Ну копия растёт, удивительное сходство», «Поля, это точно», «Это маленькая Пелагеюшка! Мамина радость!», «Прелестная девочка у очаровательной мамы», «Не устану повторять, какое же Тася солнце», «Какая красавица 😍😍😍😍вся в маму ❤️», «Как же Тася похожа на Полю», «Похожа на Вас, очень!)», «Боже, это мини-Пелагея…… как она на Вас похожа!!!!», «Мамина копия в детстве!», «Умничка, мамина доча», «Как на вас похожа дочка! Просто копия!!», «Очень похожа на маму)))) такая красавица и умница!)».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Instagram, Globallookpress

Видео: Instagram

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