Трехлетняя дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой покорила всех рождественской историей

До Нового Года осталось меньше месяца. Многие звезды уже начали наряжать елки. В доме Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой приключилась история, в которой, как рассказала их трехлетняя дочь Вероника, пострадала Снегурочка.

Девочка долго предупреждала папу: собака укусит Снегурочку. Пока тот готовился ее защитить, внучку Деда Мороза съели.