Трехлетняя дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой покорила всех рождественской историей

До Нового Года осталось меньше месяца. Многие звезды уже начали наряжать елки. В доме Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой приключилась история, в которой, как рассказала их трехлетняя дочь Вероника, пострадала Снегурочка.
Девочка долго предупреждала папу: собака укусит Снегурочку. Пока тот готовился ее защитить, внучку Деда Мороза съели.
«А мы уже нарядили eлку! И в связи с этим — страшная "Рождественская История о том, как Собачка съела Снегурочку". Следствие выяснило, что в процессе проползания под стулом Ника превратилась в собачку и съела Снегурочку, о чем очень сожалеет)))», — пояснил Игорь Юрьевич.
Подписчики были растроганы домашним видеороликом. Они отметили, что Вероника Николаева растет очень сообразительной девочкой с богатым воображением. «Как у вас душевно и сказочно. Герои замечательные», «А Ника большая фантазерка», «Девчушка прелесть», «Наш милый кукленок!!!», «Домашняя сказка!!», «Мне очень нравится Ваша елочка. Без пафоса. Ника — красотка», «Очень-очень хорошая девочка, спасибо за приятные моменты с Никушей, радует сердце», — обсуждают они.
Фото: instagram
Текст: Роза Ветрова