«Торг, шантаж и слезы»: Юлия Снигирь рассказала о непослушном 2-летнем сыне

Звездные мамы так же, как и обычные, сталкиваются с проблемами в воспитании детей. На днях актриса Юлия Снигирь, которая воспитывает маленького сына Федора от Евгения Цыганова, побывала в студии интернет-шоу Татьяны Лазаревой «Избалованные дети» и призналась, что сейчас мальчик стал очень капризным и она не знает, как с этим справиться.

«Это кошмар. У нас часто бывают торг, шантаж, слезы, он требует большое печенье за хорошее поведение», — рассказала Юлия.