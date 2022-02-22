Только женское дело? Как россияне относятся к «мужскому» декрету

Чтобы выяснить мнение россиян по поводу участия отцов в воспитании детей, было проведено исследование. В опросе приняли участие 2000 респондентов. Соответствующие данные предоставили в Letidor.ru.

Касательно вопроса разделения обязанностей родителей большинство россиян — 37% — не распределяют их на «мужские» и «женские». Однако 19% опрошенных главной задачей отца считают материальное обеспечение, десятая часть отметила обязанностью заботу о физическом развитии ребенка, а 4% на плечи папы перекладывают все сложные вопросы. Остальные признают существование «мужских» обязанностей, но не исключают их изменений с учетом обстоятельств.