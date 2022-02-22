Только женское дело? Как россияне относятся к «мужскому» декрету
Чтобы выяснить мнение россиян по поводу участия отцов в воспитании детей, было проведено исследование. В опросе приняли участие 2000 респондентов. Соответствующие данные предоставили в Letidor.ru.
Касательно вопроса разделения обязанностей родителей большинство россиян — 37% — не распределяют их на «мужские» и «женские». Однако 19% опрошенных главной задачей отца считают материальное обеспечение, десятая часть отметила обязанностью заботу о физическом развитии ребенка, а 4% на плечи папы перекладывают все сложные вопросы. Остальные признают существование «мужских» обязанностей, но не исключают их изменений с учетом обстоятельств.
Несмотря на то что мужчины реже своих спутниц уходят в отпуск по уходу за ребенком, 83% россиян готовы к нему. Но более половины респондентов нормально относятся к папам в декрете, если этот вариант единственный для семьи. Еще 28% участников исследования восхищаются такими отцами, а 17% оказались противниками.
Также 56% опрошенных считают, что работающий отец должен участвовать в уходе за младенцем, поскольку женщина не меньше устает от домашних хлопот. Между тем есть и те, кто признает помощь только по выходным (38%) или отрицает обязанности мужчин хлопотать с малышом (6%).
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