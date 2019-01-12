Тодоренко рассказала, как попала в больницу во время беременности

Одной из причин, по которой Регина до сих пор не говорила о случившемся, стали честные комментарии ее подписчиков. Амбициозная телезвезда заявила, что не привыкла к снисходительности и надеется, что, несмотря на все трудности, пользователи смогли оценить ее труд. «Трудно быть известным. Каждый думает, что имеет право критиковать», «Региночка,ты большая молодец) не перестаю восхищаться тобой», «Вы молодец!!! Это действительно очень тяжело) Скажите Регина, вот не смотря на все эти трудности, вы бы повторили снова все это допустим во время второй беременности?», «Пусть у вас все получается всегда.... Вы просто огонь», — написали девушке фолловеры.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram