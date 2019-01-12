Тодоренко рассказала, как попала в больницу во время беременности

Регина Тодоренко по-прежнему не показывает публике 1-месячного сына и не называет его имени, однако на днях решила подробно рассказать о том, как перенесла беременность и не переставала работать все 9 месяцев. Оказалось, в конце первого триместра Регина даже была госпитализирована из-за начавшегося воспаления почек.
В конце первого триместра меня очень сильно разнесло и я как-то сразу поправилась на 9 кг! У меня были огромные щеки, большие бёдра и я уже не влезала в свой привычный размер S. И именно тогда мы со всей командой приступили к работе над собственным шоу – первый женский late night. Это было очень сложно. Вроде бы, никакого гормонального взрыва не было, я всё так же много ездила, бегала, ходила, успевала заниматься йогой и контролировать работу над шоу, но мне совсем не хватало энергии, было трудно собраться. Три дня я работала по 14 часов, проинтервьюировала множество крутых гостей, мы провели огромное количество конкурсов и, видимо, в тот момент я перестала обращать внимание на своё здоровье, и проглядела пиелонефрит. Это оказалось слишком опасным для меня и ребенка и с первого съемочного дня меня увезли в больницу под капельницы, где мне пришлось отлежаться 3 дня. Это привело к большим задержкам съемок и большим денежным затратам, но я понимала, что начинать своё шоу, будучи беременной, это большой поступок. Наверное, тогда я ещё не понимала до конца, что такое быть беременной, для меня всё происходящее было в новинку. Да и я впервые в жизни пробовала себя в качестве продюсера и очень нервничала. Для меня это было так же важно, как запустить ракету в космос. Это было такое стечение обстоятельств, при котором тебе сейчас нужно было сделать рывок для того, чтобы дальше всё было круто, чтобы был результат. И, поверьте, крайне больно было читать критику в свой адрес, когда ты особенно впечатлительна. Вот вам ещё одна причина, почему я не хотела говорить о своей беременности: чтобы вы не были ко мне снисходительны, а наоборот, писали честные комментарии! И я надеюсь, что сейчас вы довольны тем результатом, который получился! #БеременныйМарафон #регинатодоренко
«Я перестала обращать внимание на свое здоровье, и проглядела пиелонефрит. Это оказалось слишком опасным для меня и ребенка и с первого съемочного дня меня увезли в больницу под капельницы, где мне пришлось отлежаться 3 дня. Это привело к большим задержкам съемок и большим денежным затратам, но я понимала, что начинать свое шоу, будучи беременной, это большой поступок», — сообщила Тодоренко в своем микроблоге (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Одной из причин, по которой Регина до сих пор не говорила о случившемся, стали честные комментарии ее подписчиков. Амбициозная телезвезда заявила, что не привыкла к снисходительности и надеется, что, несмотря на все трудности, пользователи смогли оценить ее труд. «Трудно быть известным. Каждый думает, что имеет право критиковать», «Региночка,ты большая молодец) не перестаю восхищаться тобой», «Вы молодец!!! Это действительно очень тяжело) Скажите Регина, вот не смотря на все эти трудности, вы бы повторили снова все это допустим во время второй беременности?», «Пусть у вас все получается всегда.... Вы просто огонь», — написали девушке фолловеры.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram