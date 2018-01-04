Тина Канделаки проговорилась о третьей беременности

Подписчики Тины Канделаки поздравляют звезду с новой беременностью. О ней телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» сообщила, отвечая на один из вопросов в Instagram. Ведущая борьбу за идеальное тело женщина попрощалсь со стройной талией.

«Мне сложно с талией. А будет еще сложнее в течение 9 месяцев», — написала она.

Если эта информация — не шутка, этот малыш станет первым в ее браке с Василием Бровко. Пара вместе уже четыре года, мужчина балует свою возлюбленную и ее семью.