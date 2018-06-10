Теплые слова и архивные фото: старшей дочери Ксении Бородиной исполнилось 9 лет

10 июня 2009 года Ксения Бородина впервые стала мамой. Сегодня Марусе исполнилось девять лет, и в честь этого события телеведущая опубликовала в Instagram поздравление и несколько фотографий Маруси. «Маруся моя, я только начинаю думать, что о тебе написать и у меня сразу наворачиваются слезы.... Слезы счастья и гордости за такую дочь😍 Моя самая преданная, моя душа, твоя любовь ко мне, а моя к тебе просто безгранична . Ты та, которая с первых дней жизни, всегда меня понимала, ты та, которая чувствует маму за тысячу километров, ты та, которая будучи ребёнком, взрослее всех взрослых. Твои манеры, твой взгляд, твоя доброта и скромность дана мне Господом свыше. Я самая требовательная Мама на свете, я знаю это малышка, очень требовательна к тебе, но поверь мне, я хочу , чтобы у тебя было все и ты была самая моя счастливая , самая любимая и самая самая. Я люблю тебя моя доченька. Я буду сто раз говорить, что горжусь тобой. Я не умею проявлять любовь на словах, писать могу, говорить не умею, прости меня за это... С днём рождения моя девочка, с днём рождения 😍😍😍 9 лет счастья ♥️♥️♥️», — написала Ксения.