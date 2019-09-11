Телеведущая Анастасия Чернобровина рассказала о плюсах материнства после 40 лет и как пришла в форму после родов

Чернобровина родила первенца Артема в 40 лет, но уверена, что в позднем материнстве сплошные плюсы. «Главное, чтобы здоровье позволяло родить ребенка в зрелом возрасте. Сейчас времена изменились и рожать после 30 лет нормально, - говорит мама двухлетнего сына. – В этом одни плюсы! В молодости хочется еще мир посмотреть, и дети растут как трава в поле: неопытные родители не успевают им уделить должного внимания и заботы. А после 30 люди, как правило, уже состоялись и готовы дарить наследникам энергию и любовь. У меня много знакомых женщин, которые сначала встали на ноги, а потом создали семьи. Я такая же».

Анастасия также призналась, что после родов восстановилась быстро, сбросив лишний вес за считанные дни.

«В первые две недели сбросила 11 килограммов из 13 набранных. А вот силы в полной мере вернулись только сейчас, поскольку как такового декрета не было», - рассказала Анастасия. На вопрос журналиста, как ей удается поддерживать идеальную форму, Анастасия признается, что ни в чем себе не отказывает, но помогает спорт.

«Рано встаю, все время в движении. Стейки по выходным, рыбу, бургеры, сладости — ем все. Когда не работаю, ношусь с ребенком, а это похлеще спортзала», - призналась она.