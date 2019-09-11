Телеведущая Анастасия Чернобровина рассказала о плюсах материнства после 40 лет и как пришла в форму после родов

Телеведущая программы «Утро России» дала откровенное интервью «СтарХиту», в котором рассказала, как совмещает личную жизнь и работу и преимуществах позднего материнства.
Анастасия Чернобровина на телевидении давно: уже 17 лет ведет утреннюю программу и снимает фильмы для Русского географического общества. Насыщенный рабочий график ей приходится совмещать с личной жизнью.
«Я поняла, что семья – это главное, - рассказывает Анастасия изданию. – После рождения сына пришлось отказаться от командировок. Но полноценного декрета не было все равно – все время работала».
Анастасия поздно обрела личное счастье и теперь оберегает его от посторонних глаз. Телеведущая верит в то, что судьба человека предначертана свыше. «Я впервые увидела мужа очень давно и сразу влюбилась. Но быть вместе мы смогли лишь много лет спустя», - рассказывает журналист.
Чернобровина родила первенца Артема в 40 лет, но уверена, что в позднем материнстве сплошные плюсы. «Главное, чтобы здоровье позволяло родить ребенка в зрелом возрасте. Сейчас времена изменились и рожать после 30 лет нормально, - говорит мама двухлетнего сына. – В этом одни плюсы! В молодости хочется еще мир посмотреть, и дети растут как трава в поле: неопытные родители не успевают им уделить должного внимания и заботы. А после 30 люди, как правило, уже состоялись и готовы дарить наследникам энергию и любовь. У меня много знакомых женщин, которые сначала встали на ноги, а потом создали семьи. Я такая же».
Анастасия также призналась, что после родов восстановилась быстро, сбросив лишний вес за считанные дни.
«В первые две недели сбросила 11 килограммов из 13 набранных. А вот силы в полной мере вернулись только сейчас, поскольку как такового декрета не было», - рассказала Анастасия. На вопрос журналиста, как ей удается поддерживать идеальную форму, Анастасия признается, что ни в чем себе не отказывает, но помогает спорт.
«Рано встаю, все время в движении. Стейки по выходным, рыбу, бургеры, сладости — ем все. Когда не работаю, ношусь с ребенком, а это похлеще спортзала», - призналась она.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram, Komsomolskaya Pravda/ Global look press, социальные сети
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