Татьяна Навка поздравила красавицу-дочь с днем рождения: «Кто из них мама, кто дочка?»
Фото: Instagram Татьяны Навки
У олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки две дочери — 5-летняя Надя и Саша, которой в субботу, 2 мая, исполняется 20 лет. Спортсменка нежно поздравила наследницу в блоге и показала пару совместных кадров: «Моя любимая, моя первая, моя светлая, моя чистая и нежная, моя такая потрясающая девочка!!! С днём рождения тебя, моя любовь».
Поклонники восхищаются сходством Татьяны и ее дочери: «Это старшая дочь или сестра? Извините, не в теме, но примите мои поздравления!», «Кто тут мама, кто дочка.... Родство душ…», «С днём рождения Сашу😍😍😍 Раньше была похожа на папу , а сейчас как сестрёнки», « Как сестрички - светлые и красивые», «Второе фото - вся нежность, любовь и гордость в материнском поцелуе!», «Две сестрички, какие милые», «Какие девчонки! Кто из них мама, кто дочка? Или это сестрёнки?» , «Две капельки», «Как похожи», «А кто из них Татьяна?».
Напомним, старшую дочь Татьяна Навка родила от фигуриста Александра Жулина. Отцом младшей дочки является пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram, Globallookpress
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