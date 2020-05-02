Татьяна Навка поздравила красавицу-дочь с днем рождения: «Кто из них мама, кто дочка?»

Поклонники восхищаются сходством Татьяны и ее дочери: «Это старшая дочь или сестра? Извините, не в теме, но примите мои поздравления!», «Кто тут мама, кто дочка.... Родство душ…», «С днём рождения Сашу😍😍😍 Раньше была похожа на папу , а сейчас как сестрёнки», « Как сестрички - светлые и красивые», «Второе фото - вся нежность, любовь и гордость в материнском поцелуе!», «Две сестрички, какие милые», «Какие девчонки! Кто из них мама, кто дочка? Или это сестрёнки?» , «Две капельки», «Как похожи», «А кто из них Татьяна?».

Напомним, старшую дочь Татьяна Навка родила от фигуриста Александра Жулина. Отцом младшей дочки является пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.