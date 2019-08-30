Татьяна Навка показала, как ее 5-летняя дочь варит папе борщ: «Моя маленькая помощница»

«Честно признаюсь, давно не готовила борщ. А это одно из моих любимых блюд. Наш первый, совместный с Надюшей, домашний Борщ!!! Мы очень старались, и у нас получилось ооооочень вкусно! Потому что с любовью! Особенно, для папы», — написала спортсменка под серией фото и видео.