Татьяна Навка показала, как ее 5-летняя дочь варит папе борщ: «Моя маленькая помощница»

«Честно признаюсь, давно не готовила борщ. А это одно из моих любимых блюд. Наш первый, совместный с Надюшей, домашний Борщ!!! Мы очень старались, и у нас получилось ооооочень вкусно! Потому что с любовью! Особенно, для папы», — написала спортсменка под серией фото и видео.
Подписчики вохитились тем, как внимательно малышка отнеслась к этому непростому делу.
«Хозяюшки!! Молодцы девочки», «Как сильно передается домашняя атмосфера в доме. Очень милый пост», «Молодец, что доченьку всему учите! Вырастит хорошей хозяйкой», «Это так трогательно с дочей варить для папы борщ с любовью», «Надюшка молодец мамина помощница», «Вы большие молодцы девчули», «Какой красивый борщ получился, и наверное очень вкусный», «Как мило))) к такому аппетитному борщу нужно сало», «Еще сметанки, хлебушка черного», «Представляю, как папе понравилось», — обсуждают они.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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