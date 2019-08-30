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Татьяна Навка показала, как ее 5-летняя дочь варит папе борщ: «Моя маленькая помощница»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Татьяна Навка и Надя Пескова

Фото: Instagram Татьяны Навки

Татьяна Навка и Надя Пескова вместе приготовили борщ для Дмитрия Пескова.

«Честно признаюсь, давно не готовила борщ. А это одно из моих любимых блюд. Наш первый, совместный с Надюшей, домашний Борщ!!! Мы очень старались, и у нас получилось ооооочень вкусно! Потому что с любовью! Особенно, для папы», — написала спортсменка под серией фото и видео.

Подписчики вохитились тем, как внимательно малышка отнеслась к этому непростому делу.

«Хозяюшки!! Молодцы девочки», «Как сильно передается домашняя атмосфера в доме. Очень милый пост», «Молодец, что доченьку всему учите! Вырастит хорошей хозяйкой», «Это так трогательно с дочей варить для папы борщ с любовью», «Надюшка молодец мамина помощница», «Вы большие молодцы девчули», «Какой красивый борщ получился, и наверное очень вкусный», «Как мило))) к такому аппетитному борщу нужно сало», «Еще сметанки, хлебушка черного», «Представляю, как папе понравилось», — обсуждают они.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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