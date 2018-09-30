Татьяна Лазарева показала старшую дочь в день ее рождения

52-летняя Татьяна Лазарева — мать троих детей. От первого супруга, Александра Другова, телезвезда родила сына Степана, а во втором браке, с коллегой по цеху Михаилом Шацем, появились на свет дочки Софья и Антонина. Несмотря на то, что старшие дети Татьяны уже взрослые, она крайне редко публикует их фото в своем Instagram, в отличие от снимков младшей дочки.

Сегодня, 30 сентября, Софье исполнилось двадцать лет, и в честь юбилея знаменитая мама показала, как девушка выглядит сейчас: «Малышке сегодня 20. Малышка выросла выше меня ростом. Расти дальше, мы рядом, если что. #прощайдетство #растибольшой#хватитрасти #итаквымахала#люблюнемогу#губысвоизавидуйтемолча#танянезавидуй #таняодумайся».