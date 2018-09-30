Татьяна Лазарева показала старшую дочь в день ее рождения

52-летняя Татьяна Лазарева — мать троих детей. От первого супруга, Александра Другова, телезвезда родила сына Степана, а во втором браке, с коллегой по цеху Михаилом Шацем, появились на свет дочки Софья и Антонина. Несмотря на то, что старшие дети Татьяны уже взрослые, она крайне редко публикует их фото в своем Instagram, в отличие от снимков младшей дочки.
Сегодня, 30 сентября, Софье исполнилось двадцать лет, и в честь юбилея знаменитая мама показала, как девушка выглядит сейчас: «Малышке сегодня 20. Малышка выросла выше меня ростом. Расти дальше, мы рядом, если что. #прощайдетство #растибольшой#хватитрасти #итаквымахала#люблюнемогу#губысвоизавидуйтемолча#танянезавидуй #таняодумайся».
Многочисленные подписчики поздравили именинницу: «Поздравляем с днём рождения дочери! Как быстро растут дети...», «Поздравляем Софью, здоровья, любви, успехов в учебе», «Поздравляю! Красотка! И не подумаешь, что такие взрослые дети!», «Ох, Сонечке уже 20🤗 поздравляем маму взрослеющей дочки💐💐💐 ох, уж эти детки, как быстро они взрослеют🎉», «С именинницей! И с Днем Рождения, Малышка. P.S. Губы классные😉», «Какая Соня!!! Я ее помню, когда ей было 5», — отметила актриса Анна Цуканова-Котт.
Михаил Шац также поздравил дочку в соцсетях — артист опубликовал архивное фото с наследницей: «С девчонкой на этой фотке мы вместе ровно 20 лет! Сегодня ей как раз 20 лет! Совпадение? Не думаю! С днем рождения, дочь! #пузырикидобра#лучишампанского#растидочка».
Фото: instagram