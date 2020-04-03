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Танцы в изоляции: полуторагодовалая дочь Леры Кудрявцевой устроила дома забавный концерт

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Лера Кудрявцева

Фото: Instagram

Девочка умиляет не только родителей, но и миллионную армию подписчиков своей мамы. Семья, находясь в изоляции из-за коронавируса, много времени проводит вместе.

Молодая мать Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram забавное видео с полуторагодовалой дочкой Машей. Девочка устроила родителям танцевальный концерт. Мама за кадром комментировала, подбадривая малышку, а папа был зрителем и аплодировал.

Лера Кудрявцева, ставшая мамой в 47 лет, души не чает в дочери. Девочка буквально с младенчества занимается в развивающих кружках. Instagram телеведущей уже стал похож на большой семейный альбом с фото и видео Маши.

Напомним, что у Леры, есть еще и сын Жан, которому в апреле исполнится 30 лет. Кстати, Кудрявцева — бабушка. Ее внук Лев (она его никому не показывает) родился на 4 месяца раньше ее дочери.

Фото и видео: Instagram

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