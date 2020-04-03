Танцы в изоляции: полуторагодовалая дочь Леры Кудрявцевой устроила дома забавный концерт
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Фото: Instagram
Молодая мать Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram забавное видео с полуторагодовалой дочкой Машей. Девочка устроила родителям танцевальный концерт. Мама за кадром комментировала, подбадривая малышку, а папа был зрителем и аплодировал.
Лера Кудрявцева, ставшая мамой в 47 лет, души не чает в дочери. Девочка буквально с младенчества занимается в развивающих кружках. Instagram телеведущей уже стал похож на большой семейный альбом с фото и видео Маши.
Напомним, что у Леры, есть еще и сын Жан, которому в апреле исполнится 30 лет. Кстати, Кудрявцева — бабушка. Ее внук Лев (она его никому не показывает) родился на 4 месяца раньше ее дочери.
Фото и видео: Instagram
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