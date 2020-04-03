Танцы в изоляции: полуторагодовалая дочь Леры Кудрявцевой устроила дома забавный концерт

Лера Кудрявцева, ставшая мамой в 47 лет, души не чает в дочери. Девочка буквально с младенчества занимается в развивающих кружках. Instagram телеведущей уже стал похож на большой семейный альбом с фото и видео Маши.

Напомним, что у Леры, есть еще и сын Жан, которому в апреле исполнится 30 лет. Кстати, Кудрявцева — бабушка. Ее внук Лев (она его никому не показывает) родился на 4 месяца раньше ее дочери.