passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Танцор диско»: младший внук Валентина Юдашкина умилил Сеть зажигательным танцем

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Семья Валентина Юдашкина

Фото: Instagram Галины Юдашкиной

Знаменитый дедушка поделился забавным видеороликом.

У дочери Валентина Юдашкина Галины двое сыновей. Старшему, Анатолию, в начале апреля исполнится четыре года, а младшему, Аркадию — 28 марта исполнится два. Знаменитые родители и бабушка с дедушкой часто публикуют в блогах фото и видео с мальчиками, и каждая публикация неизменно вызывает восторг у подписчиков. «Зарождение новой танцевальной звезды», «Пора в «Тодес» (школа танца и один из самых известных российских танцевальных коллективов — прим.ред.), — пишут под новым видео в блогах Галины и Валентина Юдашкиных — Аркаша внимательно смотрит клип и повторяет движения за исполнительницей.

«Наш человек!» — прокомментировала Алла Пугачева.

«Весь в деда», — уверена Татьяна Навка.

«Все! Можно отдавать в Тодес!», «Это хит! Красавчик!», «Маленький танцор!», «Как круто повторяет движения», «Обалдеть! Аркаша молодец», «Танцор диско! Такой милаха», «Красавец!!! Держи ритм, малыш!!!!», «Ну танцор классный...точно и дальше будет прославлять фамилию!!!!», «Как хорошо слышит музыку, всё в такт…», «Растёт солист балета Духовой», «Вот чтобы они понимали, эти малыши, что надо танцевать, да еще в ритм», «Пора отдавать на танцы!», «Такой крутой внук!!!», «Танцуй, пока молодой!» — обсуждают подписчики Галины и Валентина Юдашкиных.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!