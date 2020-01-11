«Танцор диско»: младший внук Валентина Юдашкина умилил Сеть зажигательным танцем
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Фото: Instagram Галины Юдашкиной
У дочери Валентина Юдашкина Галины двое сыновей. Старшему, Анатолию, в начале апреля исполнится четыре года, а младшему, Аркадию — 28 марта исполнится два. Знаменитые родители и бабушка с дедушкой часто публикуют в блогах фото и видео с мальчиками, и каждая публикация неизменно вызывает восторг у подписчиков. «Зарождение новой танцевальной звезды», «Пора в «Тодес» (школа танца и один из самых известных российских танцевальных коллективов — прим.ред.), — пишут под новым видео в блогах Галины и Валентина Юдашкиных — Аркаша внимательно смотрит клип и повторяет движения за исполнительницей.
«Наш человек!» — прокомментировала Алла Пугачева.
«Весь в деда», — уверена Татьяна Навка.
«Все! Можно отдавать в Тодес!», «Это хит! Красавчик!», «Маленький танцор!», «Как круто повторяет движения», «Обалдеть! Аркаша молодец», «Танцор диско! Такой милаха», «Красавец!!! Держи ритм, малыш!!!!», «Ну танцор классный...точно и дальше будет прославлять фамилию!!!!», «Как хорошо слышит музыку, всё в такт…», «Растёт солист балета Духовой», «Вот чтобы они понимали, эти малыши, что надо танцевать, да еще в ритм», «Пора отдавать на танцы!», «Такой крутой внук!!!», «Танцуй, пока молодой!» — обсуждают подписчики Галины и Валентина Юдашкиных.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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