«Танцор диско»: младший внук Валентина Юдашкина умилил Сеть зажигательным танцем

У дочери Валентина Юдашкина Галины двое сыновей. Старшему, Анатолию, в начале апреля исполнится четыре года, а младшему, Аркадию — 28 марта исполнится два. Знаменитые родители и бабушка с дедушкой часто публикуют в блогах фото и видео с мальчиками, и каждая публикация неизменно вызывает восторг у подписчиков. «Зарождение новой танцевальной звезды», «Пора в «Тодес» (школа танца и один из самых известных российских танцевальных коллективов — прим.ред.), — пишут под новым видео в блогах Галины и Валентина Юдашкиных — Аркаша внимательно смотрит клип и повторяет движения за исполнительницей.