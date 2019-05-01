«Такой сладкий»: Виктория Лопырева поделилась новым фото подросшего сына

Модель Виктория Лопырева стала мамой 6 февраля этого года. По примеру многих знаменитостей «Мисс Россия-2003» старается не показывать лицо сына, однако его фотографии далеко не редкость в ее блоге. Под недавно опубликованным снимком с подросшим Марком Лионелем новоиспеченная мама поделилась своей пасхальной историей: «Недавно кто-то из вас попросил рассказать меня о детстве 👧🏼 и я спросила , что именно интересно? Стала вспоминать и подумала, что я была счастливым ребёнком) У меня было интересное детство (спасибо родителям 👨‍👩‍👧) и много ярких воспоминаний. Посмотрела на это фото и подумала, что это самая счастливая Пасха в моей жизни❤️! На фото наш сынок👼🏻 и кулич , который испекла для него моя мама @lo_rina (конечно он не может пока попробовать, но я это с удовольствием сделала сама 😋). Печь куличи на Пасху для мамы традиция 🙏🏽. Она всегда устраивает генеральную уборку в чистый Четверг 🧜🏻‍♀️, а в Субботу даже «выгоняла» нас с папой из дома, чтобы не было никакой суеты и шума...тесто должно взойти ☝🏽! А когда я ложилась спать, то уже по всей квартире ощущался вкусный запах свежей выпечки и мне скорее хотелось «завтра», чтобы попробовать какой же «паска» 😁(так я называла в детстве) получилась в этот раз (Мама всегда спрашивает☝🏽и анализирует) и, конечно, традиционная битва яйцами 🥚🐣за все эти годы я так приноровилась, что выиграть у меня смог лишь один человек (хозяин дома, где мы отмечали Пасху в этом году, но проиграть ему было не обидно 🤣). Ещё помню , что на Пасху всегда была хорошая погода и этот день был наполнен очень добрыми позитивными моментами и благостным таким состоянием. А что вспоминается вам? Кстати, девочки, куличи печёте?».