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«Такой сладкий»: Виктория Лопырева поделилась новым фото подросшего сына

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Лопырева

Фото: Instagram Виктории Лопыревой
Малышу Марку Лионелю на днях исполнится три месяца.

Модель Виктория Лопырева стала мамой 6 февраля этого года. По примеру многих знаменитостей «Мисс Россия-2003» старается не показывать лицо сына, однако его фотографии далеко не редкость в ее блоге. Под недавно опубликованным снимком с подросшим Марком Лионелем новоиспеченная мама поделилась своей пасхальной историей: «Недавно кто-то из вас попросил рассказать меня о детстве 👧🏼 и я спросила , что именно интересно? Стала вспоминать и подумала, что я была счастливым ребёнком) У меня было интересное детство (спасибо родителям 👨‍👩‍👧) и много ярких воспоминаний. Посмотрела на это фото и подумала, что это самая счастливая Пасха в моей жизни❤️! На фото наш сынок👼🏻 и кулич , который испекла для него моя мама @lo_rina (конечно он не может пока попробовать, но я это с удовольствием сделала сама 😋). Печь куличи на Пасху для мамы традиция 🙏🏽. Она всегда устраивает генеральную уборку в чистый Четверг 🧜🏻‍♀️, а в Субботу даже «выгоняла» нас с папой из дома, чтобы не было никакой суеты и шума...тесто должно взойти ☝🏽! А когда я ложилась спать, то уже по всей квартире ощущался вкусный запах свежей выпечки и мне скорее хотелось «завтра», чтобы попробовать какой же «паска» 😁(так я называла в детстве) получилась в этот раз (Мама всегда спрашивает☝🏽и анализирует) и, конечно, традиционная битва яйцами 🥚🐣за все эти годы я так приноровилась, что выиграть у меня смог лишь один человек (хозяин дома, где мы отмечали Пасху в этом году, но проиграть ему было не обидно 🤣). Ещё помню , что на Пасху всегда была хорошая погода и этот день был наполнен очень добрыми позитивными моментами и благостным таким состоянием. А что вспоминается вам? Кстати, девочки, куличи печёте?».

«Какой же сладкий!!», «Какие холееесенькие», «Такой сладкий человек на руках☺️», «Мимимишность этого фото зашкаливает 😍 как он ручкой тебя обнимает 😍я реву 😆», «Ой боже мой, как малыш обнимает мамочку», «Какие вы милые😍», «Какой богатырь! Эх,Виктория,счастливая женщина! Аж горжусь вами!», «Божечки обнял то как🙌», «Малыш как уже подрос», «Как он к вам прижался, обнял…», «Фото, полное любви и нежности…», «Вика, какой у вас уже большой сыночек..И как малыш сильно держит маму. Настоящий мужчина растёт и мамина опора», «Как мамочку обнял..очень мило..», — умиляются фолловеры.

Больше о долгожданной беременности Виктории Лопыревой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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