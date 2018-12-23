«Такие взрослые»: пользователи Сети восхищаются подросшими детьми Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Три месяца назад Лиза и Гарри Галкины отпраздновали свой первый юбилей — детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнилось пять лет. В отличие от многих коллег, знаменитые родители Лизы и Гарри с завидной регулярностью делятся в Instagram их новыми фото и видео, чем вызывают все большее восхищение пользователей Сети. Новое фото, опубликованное Максимом несколько часов назад, не стало исключением.
«Приятно наблюдать за детьми как они растут , когда в семье царит уважение, здравый смысл и блестящий пример их родители», «Как же подросли,Максим, Ваши наследники», «Совсем уже взрослые дети», «Ангелочки», «Кай и Герда», «Такие чудесные дети рождаются только у любящих людей!!!», «Как подросли неразлучные прекрасные братик с сестрёнкой», «Они так выросли. Здоровья и удачи малышам», «Как быстро растут чужие дети…», «Елизавета и Гаррик , будьте всегда такими светлыми и счастливыми», «Восхищаюсь их искренними улыбками» — восторженно пишут фолловеры шоумена.
(Орфография и стиль авторов сохранены. – прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram