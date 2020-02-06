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«Такая нежность»: старшая дочь Миллы Йовович показала трогательное фото с новорожденной сестрой

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Милла со старшей дочерью Эвер

Фото: Instagram

Эвер была первой, кто рассказал о том, что ее знаменитая мать родила третьего ребенка — дочь Ошин.

45-летняя модель, актриса, певица и дизайнер Милла Йовович несколько дней назад стала мамой в третий раз. Она подарила мужу Полу Андерсону дочь, которую назвали необычным именем Ошин.

Первой о том, что их семья стала больше, рассказала старшая дочь Миллы и Пола — 12-летня Эвер. Девочка поделилась в Instagram трогательным снимком, на котором запечатлена вся семья в плате мамы с младенцем на руках.

Теперь Эвер показала, как укачивает младшую сестру. «Время спать», — подписали снимок с Эвер, поющей для Ошин колыбельную.

«Такая нежность», «Нет ничего лучше, чем любовь сестры», «Какие красивые девочки», «Какие милое фото», «Ты великолепная сестра, Эвер», «Ангелы», «Какая красивая и благословенная семья», — написали в комментариях.

Напомним, Милла Йовович вышла замуж за Пола Андерсона в августе 2009 года, через семь лет после начала их романа. В семье теперь растут три дочери: Эвер, Дашиэл и Ошин. Ранее Милла рассказывала, что у нее были проблемы со здоровьем, из-за которых ей пришлось пережить экстренный аборт, который сильно травмировал ее психику.

Фото и видео: Instagram

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