«Такая нежность»: старшая дочь Миллы Йовович показала трогательное фото с новорожденной сестрой

Первой о том, что их семья стала больше, рассказала старшая дочь Миллы и Пола — 12-летня Эвер. Девочка поделилась в Instagram трогательным снимком, на котором запечатлена вся семья в плате мамы с младенцем на руках.

Теперь Эвер показала, как укачивает младшую сестру. «Время спать», — подписали снимок с Эвер, поющей для Ошин колыбельную.