Такая нежность! Многодетный отец Арман Давлетяров поделился трогательным видео с 2,5-месячным сыном

19 октября минувшего года в семье Армана Давлетярова родился пятый ребенок. В своем Instagram многодетный папа часто публикует фото и видео со своими детьми, однако младшего сына генеральный директор телеканала МУЗ-ТВ редко показывает подписчикам.

На днях Арман Илюбаевич опубликовал нежное видео с 2,5-месячным малышом: «Какие же они вкусные малыши, можно бесконечно целовать! Самое главное терпит , молчит!) Маленький ангелочек, наше лекарство от всего, от плохого настроения, усталости , грусти и тд. Хотя нам дома некогда грустить , успеть бы сделать все дела за день! Кто знает тот поймёт!😀Любим его и тискаем всей семьёй!».