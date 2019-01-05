Такая нежность! Многодетный отец Арман Давлетяров поделился трогательным видео с 2,5-месячным сыном

19 октября минувшего года в семье Армана Давлетярова родился пятый ребенок. В своем Instagram многодетный папа часто публикует фото и видео со своими детьми, однако младшего сына генеральный директор телеканала МУЗ-ТВ редко показывает подписчикам.
На днях Арман Илюбаевич опубликовал нежное видео с 2,5-месячным малышом: «Какие же они вкусные малыши, можно бесконечно целовать! Самое главное терпит , молчит!) Маленький ангелочек, наше лекарство от всего, от плохого настроения, усталости , грусти и тд. Хотя нам дома некогда грустить , успеть бы сделать все дела за день! Кто знает тот поймёт!😀Любим его и тискаем всей семьёй!».
«Милота, как же приятно смотреть на Вас», «Так выглядит счастье!», «Ой, как папа любит своего сынулечку», «Как приятно на вас смотреть, видно что вы хороший папа! А малыш такой лапуся!!!», «Хочется смотреть и смотреть», «Арман, вы очень добрый человек и великолепный отец», «Какой сладенький малыш! Пусть будет здоров и счастлив!» — умиляются подписчики.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram