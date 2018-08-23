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«Такая крупненькая»: Лера Кудрявцева показала как нянчит дочь

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Игоря Макарова

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47-летняя Лера Кудрявцева показала новое фото недавно родившейся дочери.

Десять дней назад, 13 августа, телеведущая Лера Кудрявцева родила дочь. Малышку назвали Марией. Несколько минут назад молодая мама показала фото, на котором нянчит малышку. На фоне стройной мамы девочка выглядит весьма крупной и упитанной, отметили подписчики.

«Сладкие попочки, вкусные щечки», — прокомментировала фото сама Лера.

«Так трогательно! Лапочка дочка», «Премилейшее фото!! Здоровья малышке!!», «Аааа! Мы по вам скучали», «Лера как приятно видеть вас мамой, малышки», «Какое счастье вновь испытать эти чувства, держа в руках комочек любви! Моему сыночку 21год и мы безумно мечтаем о крохе», — комментируют восхищенные подписчики.

«Уже худышка такая!! Круто!!», «Крупненькая такая девчуля! Здоровья и счастья вашей семье!!!», «Вот это карапуся, большая такая, Лера вы наверное большую девучку родили , я как вспомню свою 4200, такая большучая была», «Большая она на 11 дней»,— обсуждают они маму и дочь.

Фото: instagram

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