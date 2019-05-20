«Так похожа на папу»: Дмитрий Тарасов показал новые фото с 10-месячной дочкой Миланой

У футболиста Дмитрия Тарасова двое детей: дочь от первого брака – 9-летняя Ангелина и малышка, которую ему родила третья супруга, 10-месячная Милана.

Дмитрий не раз признавался, что любит своих девочек, а в младшей – так и вовсе души не чает. Фотографиями своих красавиц он делится в Instagram. Ангелина появляется на его странице не часто, а фото с Миланой он размещает регулярно.

20 мая Тарасов опубликовал новые снимки малышки, на которых счастливая девочка улыбается во весь рот, а отец ее нежно обнимает. «Моя жизнь, мое настроение», - подписал он фотографии.