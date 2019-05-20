«Так похожа на папу»: Дмитрий Тарасов показал новые фото с 10-месячной дочкой Миланой

У футболиста Дмитрия Тарасова двое детей: дочь от первого брака – 9-летняя Ангелина и малышка, которую ему родила третья супруга, 10-месячная Милана.
Дмитрий не раз признавался, что любит своих девочек, а в младшей – так и вовсе души не чает. Фотографиями своих красавиц он делится в Instagram. Ангелина появляется на его странице не часто, а фото с Миланой он размещает регулярно.
20 мая Тарасов опубликовал новые снимки малышки, на которых счастливая девочка улыбается во весь рот, а отец ее нежно обнимает. «Моя жизнь, мое настроение», - подписал он фотографии.
У Дмитрия почти миллион подписчиков, и они разделились на два лагеря: одни отмечают невероятную схожесть малышки с отцом, а другие пишут, что лучше бы сказались мамины красивые гены.
«Дмитрий, малышка вылитый Вы», «Папина доча! Копия», «Доча просто ангелочек пусть растет на радость вам», «Дети нас меняют, это огромное счастье и дар божий, будьте счастливы!!!», - пожелали фолловеры футболиста (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
А вам нравятся новые фотографии Дмитрия и Миланы?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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