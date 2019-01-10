Сюрпризы с размерами и пиво как лекарство от токсикоза: Регина Тодоренко рассказала о своей беременности

5 декабря минувшего года Влад Топалов и Регина Тодоренко стали родителями. И лишь сейчас телезвезда решилась на откровенный рассказ о своей беременности.

Опровергнув слухи о том, что все произошло случайно, экс-ведущая шоу «Орел и Решка» сообщила, что к вопросу планирования семьи они с возлюбленным подошли со всей ответственностью. За 2-3 месяца до зачатия будущая мама начала пить фолиевую кислоту, полностью отказалась от употребления спиртного. Однажды в гримерке Регина обнаружила, что ее грудь стала немного больше, чем обычно. «После съемок я сразу же купила тест — и вот оно! Тест показал заветные две полоски», — рассказала она в блоге.

«На 2-м месяце я поехала в Италию на съемки рекламы. И это были одни из самых сложных съемок в моей жизни! Мне все время хотелось спать, все время хотелось есть, да к тому же начался жуткий токсикоз (во всяком случае мне казалось, что он жуткий, потому что я дико боюсь тошноты), с которым я справлялась с помощью… пива и Боржоми. Продюсеры съемок были в шоке, когда слышали: "Включите, пожалуйста, в райдер беременной Тодоренко пиво". Но не судите меня строго! Во-первых, пиво было безалкогольным, а во-вторых я делала всего глоток или два, адская тошнота проходила и мое лицо в кадре моментально становилось улыбчивым. На 2-м месяце я стала слишком сентиментальной, частенько плакала и даже при просмотре комедии. Вздутие — это отдельная тема, из-за него стилисту приходилось утром брать одежду размера М, а к вечеру размера L», — поделилась она.