Сюрпризы с размерами и пиво как лекарство от токсикоза: Регина Тодоренко рассказала о своей беременности

5 декабря минувшего года Влад Топалов и Регина Тодоренко стали родителями. И лишь сейчас телезвезда решилась на откровенный рассказ о своей беременности.
Опровергнув слухи о том, что все произошло случайно, экс-ведущая шоу «Орел и Решка» сообщила, что к вопросу планирования семьи они с возлюбленным подошли со всей ответственностью. За 2-3 месяца до зачатия будущая мама начала пить фолиевую кислоту, полностью отказалась от употребления спиртного. Однажды в гримерке Регина обнаружила, что ее грудь стала немного больше, чем обычно. «После съемок я сразу же купила тест — и вот оно! Тест показал заветные две полоски», — рассказала она в блоге.
«На 2-м месяце я поехала в Италию на съемки рекламы. И это были одни из самых сложных съемок в моей жизни! Мне все время хотелось спать, все время хотелось есть, да к тому же начался жуткий токсикоз (во всяком случае мне казалось, что он жуткий, потому что я дико боюсь тошноты), с которым я справлялась с помощью… пива и Боржоми. Продюсеры съемок были в шоке, когда слышали: "Включите, пожалуйста, в райдер беременной Тодоренко пиво". Но не судите меня строго! Во-первых, пиво было безалкогольным, а во-вторых я делала всего глоток или два, адская тошнота проходила и мое лицо в кадре моментально становилось улыбчивым. На 2-м месяце я стала слишком сентиментальной, частенько плакала и даже при просмотре комедии. Вздутие — это отдельная тема, из-за него стилисту приходилось утром брать одежду размера М, а к вечеру размера L», — поделилась она.
«На премии журнала GQ, которую мы вели вместе с Антоном Лаврентьевым, у меня отекли ноги и стали очень большого размера. Именно по этим ногам самые догадливые поняли, что я беременна, остальные же писали: "О боже, посмотрите какие у нее толстые ноги!". Кстати, во время съемок мне нужно было обуть сапоги, но мои отекшие ноги никак не хотели в них помещаться: и если правая ещё смиловалась надо мной, то левая нога внезапно стала 40 размера вместо 38,5. И тут я вспомнила старый бабушкин способ, и обмотала ноги целлофановыми пакетами. Случилось чудо! Я влезла в эти злосчастные сапоги», — поделилась она.
«Кстати, ранее у меня вообще не было проблем с отечностью. Даже при перелетах, даже при смене климатической зоны, а вы знаете, я достаточно полетала. Отеки меня не напугали, я продолжала пить по 2-2,5 литра воды и занималась йогой», — пояснила она.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram