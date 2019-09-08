passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Сын Шепелева и Фриске пошел в подготовительный класс школы на английском языке

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 8

Платон Шепелев с папой

Фото: Instagram

6-летний Платон изучает иностранный язык, чтобы в следующем году поступить в специальную школу.

В следующем году единственный сын ушедшей из жизни певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева Платон пойдет в первый класс. Папа выбрал для него школу, в которой уроки будут проходить на английском языке, поэтому сейчас маленький Платон активно к этому готовится.

«Мне бы очень хотелось, чтобы у него был выбор для поступления в любой университет мира. Для этого и нужен иностранный язык. Хороший английский закладывается с этого возраста. Его задача на протяжении года подтянуть язык так, чтобы он смог учиться на нем», — рассказал Дмитрий в эфире программы «Сегодня вечером».

Молодой отец посетовал, что пока Платон не знает язык, но уверен, что сын справится. Благодаря усилиям Дмитрия мальчик ведет активный образ жизни, посещает несколько секций, занимается спортом и музыкой. А на день рождения Платона в апреле этого года телеведущий пригласил актеров, которые в полной рыцарской амуниции разыграли на глазах у изумленного мальчика настоящую древнюю битву.

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!