Сын Шепелева и Фриске пошел в подготовительный класс школы на английском языке

В следующем году единственный сын ушедшей из жизни певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева Платон пойдет в первый класс. Папа выбрал для него школу, в которой уроки будут проходить на английском языке, поэтому сейчас маленький Платон активно к этому готовится.

«Мне бы очень хотелось, чтобы у него был выбор для поступления в любой университет мира. Для этого и нужен иностранный язык. Хороший английский закладывается с этого возраста. Его задача на протяжении года подтянуть язык так, чтобы он смог учиться на нем», — рассказал Дмитрий в эфире программы «Сегодня вечером».

Молодой отец посетовал, что пока Платон не знает язык, но уверен, что сын справится. Благодаря усилиям Дмитрия мальчик ведет активный образ жизни, посещает несколько секций, занимается спортом и музыкой. А на день рождения Платона в апреле этого года телеведущий пригласил актеров, которые в полной рыцарской амуниции разыграли на глазах у изумленного мальчика настоящую древнюю битву.