Сын Сергея Безрукова впервые побывал на съемочной площадке

По мнению пользователей Сети, Сергей Безруков — образцовый отец. Несмотря на высокую занятость, актер проводит большое количество времени со своими детьми — трехлетней Машей и восьмимесячным Степаном. Так, на днях мальчик впервые побывал на съемочной площадке, о чем Сергей рассказал в Instagram: «Стёпа побывал первый раз на съёмочной площадке!!!!) Впечатления незабываемые!!! Папина кепка из новой роли очень понравилась!!!!!! Пушгоры!!!Михайловское!!! Красотаааа…».
«Нравится ваша жена такая простая, симпатичная, без всяких понтов 👍 🔥как некоторые есть личности😀», «Да пора уже передавать актёрское мастерство и ключи от кабинета!», «Счастливое семейство 😊👍», «Наследник Бригады», «Всё, актер в будущем💯🙏🙏🙏❤️», «Вы с женой похожи», «Папина кепка🔥🔥🔥🔥🔥класс !!!», «"Мальчик, мальчик, мальчик в кепочке, нравится девочкам….»))», «Всегда улыбчивые!😊👍», — обсуждают снимок фолловеры.
Напомним, Сергей Безруков и Анна Матисон поженились в 2016 году. 4 июля 2016 года у пары родилась дочь Маша, а 24 ноября 2018 года – сын Степан.
Больше о семье Сергея Безрукова вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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