Сын Сергея Безрукова впервые побывал на съемочной площадке

По мнению пользователей Сети, Сергей Безруков — образцовый отец. Несмотря на высокую занятость, актер проводит большое количество времени со своими детьми — трехлетней Машей и восьмимесячным Степаном. Так, на днях мальчик впервые побывал на съемочной площадке, о чем Сергей рассказал в Instagram: «Стёпа побывал первый раз на съёмочной площадке!!!!) Впечатления незабываемые!!! Папина кепка из новой роли очень понравилась!!!!!! Пушгоры!!!Михайловское!!! Красотаааа…».