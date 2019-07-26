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Сын Сергея Безрукова впервые побывал на съемочной площадке

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сергей Безруков и Анна Матисон

Фото: Instagram Сергея Безрукова
Знаменитый актер показал трогательные фото с восьмимесячным Степаном.

По мнению пользователей Сети, Сергей Безруков — образцовый отец. Несмотря на высокую занятость, актер проводит большое количество времени со своими детьми — трехлетней Машей и восьмимесячным Степаном. Так, на днях мальчик впервые побывал на съемочной площадке, о чем Сергей рассказал в Instagram: «Стёпа побывал первый раз на съёмочной площадке!!!!) Впечатления незабываемые!!! Папина кепка из новой роли очень понравилась!!!!!! Пушгоры!!!Михайловское!!! Красотаааа…».

«Нравится ваша жена такая простая, симпатичная, без всяких понтов 👍 🔥как некоторые есть личности😀», «Да пора уже передавать актёрское мастерство и ключи от кабинета!», «Счастливое семейство 😊👍», «Наследник Бригады», «Всё, актер в будущем💯🙏🙏🙏❤️», «Вы с женой похожи», «Папина кепка🔥🔥🔥🔥🔥класс !!!», «"Мальчик, мальчик, мальчик в кепочке, нравится девочкам….»))», «Всегда улыбчивые!😊👍», — обсуждают снимок фолловеры.

Напомним, Сергей Безруков и Анна Матисон поженились в 2016 году. 4 июля 2016 года у пары родилась дочь Маша, а 24 ноября 2018 года – сын Степан.

Больше о семье Сергея Безрукова вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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