«Сын растет, мама молодеет»: Ирина Дубцова показала 13-летнего красавца-сына
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Фото: Instagram Ирины Дубцовой
В 2006 году Ирина Дубцова впервые стала мамой. От своего мужа, солиста группы Plazma Романа Черницына певица родила сына Артема. Фотографии юноши нечасто появляются в блоге артистки, но мама и сын неизменно получают огромное количество комплиментов. На днях Ирина показала новый кадр с 13-летним красавцем Артемом: «А каблук высокий 🤷🏻♀️ Мой ♥️ @chernitsyn_official за этот год незаметно превратился из маленького моего малыша в парня 🤦🏻♀️ #любимыйребёнок #13лет #14почти #оймама #каклетитвремя".
«А совсем недавно шапку натягивали) в клипе🤣🙏🏼», «В крутого парня)) 👍 Девочки, держитесь!», «Время остановись)) Как быстро они растут», «Шикарный сын!!», «Красавчик! Девочки, берегитесь», «Какой микс папы и мамы 😍красавчик», «Сын растёт, мама молодеет», «Ген пальцем не задавишь!) красавица-мама и сын-молодец!!! На вас приятно смотреть)!», «Скоро вместо каблуков будешь на ходули вставать , чтоб сынулю-красавчика 😍 поцеловать», «13 лет...вот это дааааа! По виду такой взрослый — как минимум 16», «Очень похож на папу», — обсуждают снимок подписчики Ирины Дубцовой.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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