«Сын растет, мама молодеет»: Ирина Дубцова показала 13-летнего красавца-сына

«А совсем недавно шапку натягивали) в клипе🤣🙏🏼», «В крутого парня)) 👍 Девочки, держитесь!», «Время остановись)) Как быстро они растут», «Шикарный сын!!», «Красавчик! Девочки, берегитесь», «Какой микс папы и мамы 😍красавчик», «Сын растёт, мама молодеет», «Ген пальцем не задавишь!) красавица-мама и сын-молодец!!! На вас приятно смотреть)!», «Скоро вместо каблуков будешь на ходули вставать , чтоб сынулю-красавчика 😍 поцеловать», «13 лет...вот это дааааа! По виду такой взрослый — как минимум 16», «Очень похож на папу», — обсуждают снимок подписчики Ирины Дубцовой.