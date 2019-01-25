Сын Миланы Тюльпановой научился говорить слово «мама»

Громкий конфликт в семье футболиста Александра Кержакова и его супруги Миланы Тюльпановой в минувшем году стал одной из самых обсуждаемых тем. Лишь незадолго до Нового Года Милане удалось забрать у скандально известного супруга их сына Артемия. В недавней беседе с порталом StarHit молодая мама похвасталась успехами малыша: «Тема быстро всех вспомнил, заново привык. Когда забрали сына, он вообще не знал слов «мама», «бабушка». Теперь произносит постоянно и улыбается, вообще, болтает очень много для ребенка, которому год и восемь месяцев. Да и развит не по возрасту: может сказать, что ему нужно, дает пять, читает стихи».

Скандал в семье футболиста Александра Кержакова и его супруги Миланы Тюльпановой стал одной из самых обсуждаемых тем в минувшем году. Лишь незадолго до Нового Года Милане удалось забрать у скандально известного супруга их сына Артемия. В недавней беседе с порталом StarHit молодая мама похвасталась успехами малыша: «Тема быстро всех вспомнил, заново привык. Когда забрали сына, он вообще не знал слов «мама», «бабушка». Теперь произносит постоянно и улыбается, вообще, болтает очень много для ребенка, которому год и восемь месяцев. Да и развит не по возрасту: может сказать, что ему нужно, дает пять, читает стихи».